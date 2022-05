"Bridgerton"-Schauspielerin Ruby Barker im Krankenhaus: mentale Probleme

In einem Instagram-Video meldet sich die "Bridgerton"-Darstellerin aus der Klinik. "Ich habe das Gefühl, nicht ganz ehrlich gewesen zu sein, also wende ich mich an meine Follower", schreibt die Britin zu dem Video. Seit ihrer Zeit bei "Bridgerton", wo sie die Maria Thompson spielt, habe sie mit mentalen Problemen zu kämpfen.

"Ich war voller Wut, ich hatte ein generationenübergreifendes Trauma in mir gebündelt", sagt Barker über ihr altes Ich. Nun habe sie diese Probleme aufgearbeitet und eine Diagnose ausgestellt bekommen. Was genau bei ihr diagnostiziert wurde, will sie an anderer Stelle verraten.