"All Together Now" bei SAT.1: Casting mit Mega-Jury

Die größte TV-Jury Deutschlands bewertet in der neuen Showreihe "All Together Now" die Darbietungen der Talente: 100 Musikerinnen und Musiker sind für die Urteile zuständig.

All Together Now

Es ist ja nicht so, dass ein Mangel an Musik- und Talentshows im deutschsprachigen Fernsehen herrschen würde. Doch da geht noch was, denkt man sich bei SAT.1 – und tatsächlich: Die neue Showreihe "All Together Now" sprengt alle Maßstäbe. Das liegt an der Mega-Jury, die es zu beeindrucken gilt. Wer sich beim Vorsingwettbewerb zur besten Sendezeit behaupten möchte, muss 100 Profi-Musikerinnen und -Musiker beeindrucken. Sie alle bilden die "größte TV-Jury im deutschen Fernsehen", wie der Sender, der ja auch Sendungen wie "The Voice of Germany" im Angebot hat, stolz sagt.