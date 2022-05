Alec Baldwin in tiefer Trauer - Mutter Carol ist gestorben

Alec Baldwin (64) trauert um seine Mutter Carol M. Baldwin. Wie der Hollywood-Star selbst bekannt gab, starb Carol im Alter von 92 Jahren im US-Bundesstaat New York. Mit einem emotionalen Statement nahm der Schauspieler Abschied von seiner Mutter.

Wie Alec Baldwin selbst auf Instagram bekannt gab, verstarb seine Mutter Carol am Donnerstag in Syracuse, im US-Bundesstaat New York.