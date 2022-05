James Bond, Nawalny, Stranger Things: Streaming-Tipps der Woche

Daniel Craig schlägt bei Sky ein letztes Mal als 007 auf. Welche Streaming-Highlights die kommende noch bereithält, verrät die Übersicht.

Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freunde aus "Stranger Things" kehren am 27. Mai auf Netflix zurück. Der Trailer zur vierten Staffel der Mystery-Erfolgsserie ließ bereits Schlimmes erahnen: Explosionen und düstere Sequenzen deuten auf ein Massaker in Hawkins hin. Auch ein alter Bekannter könnte zurückkehren: der totgeglaubte Polizeichef Jim Hopper (David Harbour). Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Stranger Things": Staffel 4, Netflix Normal sein? Glücklich? Das ist unmöglich in Hawkins. Es ist also Zeit, dass alles ein Ende hat. Nach mehr als zwei Jahren kehren Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freunde zurück in die US-Kleinstadt und finden in der vierten Staffel des Netflix-MysteryHits "Stranger Things" nicht nur heraus, dass Totgeglaubte länger leben. Vielmehr steht ein Krieg bevor, ein Krieg, den sie nicht gewinnen können. Eigentlich. Mehr Monster, mehr Explosionen, mehr Bombast: "Stranger Things" wird gruseliger, düsterer und erwachsener.

Genau wie die Kinder wachsen auch die Sorgen. Weglaufen kann man vor ihnen nicht – auch wenn es vor allem Eleven gerne tun würde. Doch das Mädchen, die junge Frau, mit den übernatürlichen Fähigkeiten ist die wichtigste Waffe in einem Krieg gegen das Böse, das mehr denn je eine reale Gestalt annimmt. Netflix zeigt die vierte und vorletzte Staffel in zwei Teilen. Die ersten Folgen sind ab 27. Mai abrufbar, die zweite Hälfte folgt ab 1. Juli.

"James Bond: Keine Zeit zu sterben", Sky Ticket Mit mehr als einem Jahr Verspätung lief im vergangenen September "Keine Zeit zu sterben" an, der 25. Teil der James-Bond-Reihe. Der Film mag Fans gespalten haben, die Kinokassen aber ließ er klingeln: Knapp sechs Millionen Menschen sahen hierzulande Daniel Craig bei seinem letzten Einsatz als 007. Nun feiert der Streifen seine Abo-Premiere und ist ab 3. Juni bei Sky Ticket abrufbar.

In "Keine Zeit zu sterben", der mit einer Dauer von 163 Minuten der längste Bond-Film aller Zeiten ist, wird der eigentlich bereits pensionierte Bond von seinem Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright) zurück in den Dienst geholt. Ein bedeutender Wissenschaftler sei entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden, meint Leiter. Bond nimmt den Auftrag an. Was nach einer einfachen Mission klingt, führt den Ex-Agenten mitten hinein in ein temporeiches, durchaus etwas verzwickt erzähltes Abenteuer: In gewohnt spektakulärer Manier kämpft 007 unter anderem in Italien und Norwegen darum, den High-Tech-Bösewicht Safin (Rami Malek) zu besiegen.

"Der Schiffsarzt", RTL+ Vor nicht allzu langer Zeit war Dr. Eric Leonhard (Moritz Otto) der glücklichste Mensch auf Erden: Als Notfallmediziner verfolgte er seine Leidenschaft, gemeinsam mit seiner Frau Sarah (Sylta Fee Wegmann) erwartete er zudem sein erstes Kind. Doch als Sarah spurlos verschwindet, bricht die perfekte Welt plötzlich in sich zusammen. Da die Ermittlung der Polizei sich ausschließlich auf Eric als möglichen Täter konzentrieren, engagiert der verzweifelte Ehemann einen Privatdetektiv (Patrick Heinrich). Dieser liefert schon bald einen Hinweis, der Sarah an Bord eines Kreuzfahrtschiffes verortet. Getrieben von der Überzeugung, dass Sarah und sein inzwischen geborener Sohn leben, heuert Eric als Schiffsarzt an.

"Der Schiffsarzt" ist eine gleichermaßen berührende und spannende Serie, die von überraschenden Wendungen und vielschichtigen Figuren lebt: Jede und jeder an Bord, so scheint es, hat ein eigenes Päckchen zu tragen. Hinzukommen zahlreiche traumhafte Mittelmeer-Kulissen, wie man sie auch aus anderen Schiffsserien wie etwa dem ZDF-Dauerbrenner "Das Traumschiff" kennt. Die sechs Folgen der neuen Medical-Crime-Serie sind ab 2. Juni auf RTL+ verfügbar.

"The Rising", Sky Ticket Neve (Clara Rugaard), eine junge Frau aus der englischen Provinz, wacht nach einer Party ohne Erinnerung im See auf. Als sie in ihr altes Leben zurückspaziert, muss sie feststellen, dass die Menschen nicht mehr auf sie reagieren. Tatsächlich wird Neve bald tot im See gefunden, denn sie wurde ermordet. Als die Verblichene mit Ermittlungen in eigener Sache beginnt, stellt sich heraus: Nicht für alle Menschen ist Neve ein Geist. Einige, so wie ihr Vater Tom (Matthew McNulty) oder die geheimnisvolle Alex (Nenda Neururer), können mit ihr kommunizieren. Doch warum gerade sie?

Die britische Sky-Serie "The Rising" (Drehbuch: ein fünfköpfiges Autorenteam um Pete McTighe, Regie: Ed Lilly und Thora Hilmarsdottir), die ab 27. Mai bei Sky Ticket auf Abruf verfügbar ist, setzt auf schöne Landschaftsbilder und einen wuchtigen Pop-Score. Vor allem aber dürfen sich Streamingfans in der achtteiligen Produktion auf klassische Krimi-Elemente mit besonderen Twists freuen.

"Nawalny", RTL+ Einen Giftanschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok im August 2020 überlebte der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny nur knapp. Nach seiner Behandlung im Berliner Krankenhaus Charité, Genesung im Schwarzwald und Rückreise nach Russland wurde er verhaftet und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Bis heute befindet sich der Aktivist in einer Strafkolonie.

Was Nawalny so gefährlich für Präsident Wladimir Putin, ja, zu seinem "Albtraum" und "Staatsfeind Nummer 1" macht, zeigt nun der Dokumentarfilm "Nawalny" von Regisseur Daniel Roher; auch Nawalny selbst kommt darin zu Wort. Die HBO-Max- und CNN-Films-Produktion gewann beim Sundance Filmfestival 2022 den Publikumspreis. Phil Harrison vom englischen "Guardian" vergab fünf von fünf Sternen und nannte den Film "eines der atemberaubendsten Dinge, die Sie je sehen werden". Hierzulande steht die Dokumentation ab 1. Juni bei RTL+ zum Streamen zur Verfügung.