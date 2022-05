VOX-Show zeigt: Die 50 beliebtesten Music-Acts aus Deutschland

Die Geheimnisse der Venus von Willendorf

Doku auf Arte: Neue Erkenntnisse über rätselhafte Frau aus der Steinzeit

Wie war das Leben in der Steinzeit zwischen Frau und Mann? Und was verrät die Venus von Willendorf, die wohl bekannteste Statuette der Welt, darüber aus? Eine vom ZDF produzierte Doku, die auf Arte ausgestrahlt wird, taucht ein in die alte Welt und geht diesen spannenden Fragen nach.

