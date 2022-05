Daniel Brühl dreht Thriller mit Macaulay Culkin

Was haben Daniel Brühl und Macaulay Culkin gemeinsam? Sie spielen in dem schrägen Pandemie-Thriller "Rich Flu" mit. Ein Virus rafft die reichsten Menschen des Planeten hinweg.

Der durchgeknallte "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (41) und Daniel Brühl (43), unser Mann in Hollywood: Zwei Namen, die man eher selten in einem Atemzug nennt. In einer Meldung des Hollywood-Branchenblatts von "Variety" ist das nun passiert. Culkin und Brühl verstärken den Cast des Films "Rich Flu". Im Herbst dieses Jahres sollen die mit Hauptdarstellerin Rosamund Pike (43) vor der Kamera stehen.

Daniel Brühl wurde in Barcelona als Sohn eines Deutschen und einer Spanierin geboren. Um 2000 wurde er unter anderem mit "Good Bye, Lenin" berühmt. Mit Rollen in "Inglourious Basterds", "Rush" oder "The First Avenger: Civil War" ist er mittlerweile in Hollywood angekommen.