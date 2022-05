Champions League 21/22: Finale im ZDF – Béla Réthy kommentiert

Live-Fußball ist für Fans ein mitunter teures Unterfangen geworden. Für alle Spiele aus der Bundesliga und den internationalen Wettbewerben braucht es vier zahlungspflichtige Streamingdienste. Free-TV-Zuschauer schauen größtenteils in die Röhre. Immerhin: Zum Höhepunkt der Champions-League-Saison, dem Finale in der Königsklasse, sind auch alle Free-TV-Zuschauer live dabei. Live ab 21 Uhr meldet sich aus dem Stade de France in Paris das Moderatoren-Urgestein Béla Réthy, um das Geschehen auf dem grünen Rasen einzuordnen.