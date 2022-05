Luna Schweiger und Kevin von Anhalt sind ein Paar

"Ich bin in einer Beziehung mit dem Fußballer Kevin von Anhalt", erklärte sie der "Bild am Sonntag" . Der Fußballer und Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt (78) und die älteste Tochter von Til Schweiger (58) seien bereits "seit einem halben Jahr zusammen".

Laut "Bild am Sonntag" wohnt das Paar noch nicht zusammen, sondern pendelt zwischen Hamburg und Augsburg. "Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen", erzählt Luna Schweiger. Die beiden seien bereits "gemeinsam in Kapstadt und in Los Angeles" gewesen.