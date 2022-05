Roberto Blanco – Eine deutsche Legende: ZDF-Doku zum 85. Geburtstag

"Ein bisschen Spaß muss sein": Jeder kennt den Hit, der Anfang der Siebziger zum Evergreen wurde und zugleich zum vehement durchgehaltenen Lebensmotto des Schlagerstars und Entertainers Roberto Blanco avanciert ist. Der am 7. Juni 1937 als Sohn eines kubanischen Varietékünstler-Paares in Tunis geborene Schlagersänger und Entertainer bezeichnete es stets als sein "größtes Glück im Leben", als Schwarzer geboren zu sein. Rassismus habe er nie kennengelernt. Nach dem frühen Tod der Mutter fand er sich bereits als Zweijähriger bei Nonnen gut behütet, als er zunächst in Beirut, dann in Madrid ins Kloster kam. Als einziges schwarzes Kind wuchs er zwischen lauter Weißen auf, während sich der Künstlervater auf Tournee befand.

Harte Arbeit und viele Rückschläge

Anlässlich des 85. Geburtstags am 7. Juni fragt ZDF-History nach, was den Entertainer sein Leben lang angetrieben hat. "Welche Rolle spielten der Vater und Josephine Baker, seine beiden großen Vorbilder?" – Die "Legenden"-Ausgabe sieht Roberto Blancos Aufstieg "nicht als Spaß, sondern in erster Linie als Ergebnis harter Arbeit". Rückschläge privater und gesundheitlicher Natur zeigen den Entertainer nach wie vor unverdrossen. Seit 2013 ist er nach jahrzehnte langer erster Ehe mit der um 40 Jahre jüngeren Kubanerin Luzandra Straßburg verheiratet, steht gerade in der Multikulti-Komödie "Monsieur Claude 2" in Dieter Hallervordens Schlosspark Theater auf der Bühne und bestückt unverdrossen Kreuzfahrten und andere Party-Events. Spaß muss eben sein – und das nicht nur ein bisschen.