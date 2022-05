Natalia Wörner und Heiko Maas auf dem roten Teppich in Cannes

Seltener Auftritt bei den 75. Filmfestspielen in Cannes: Natalia Wörner (54) und Heiko Maas (55, SPD) haben am Freitag bei Premiere des Kinofilms "Mother and Son" einen eleganten Pärchen-Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin kam in einem hellblauen Off-Shoulder-Kleid mit XXL-Puffärmeln. Dazu wählte Wörner eine schwarze Clutch und ein Paar cremefarbene Pumps.