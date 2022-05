"Unter uns"-Darsteller Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt sind zusammen

Filmfestival

"Triangle of Sadness" gewinnt die Goldene Palme in Cannes

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund durfte zum zweiten Mal beim Filmfestival in Cannes jubeln. Seine Satire "Triangle of Sadness" räumte am Samstagabend die Goldene Palme als Bester Film ab.

