70. Thronjubiläum der Queen - RTL feiert Ihre Majestät mit Thementag

So eine Krone könne "einem schon mal das Genick brechen", scherzte einst die Queen. Vor 70 Jahren wurde Elizabeth II. zur Königin gekrönt, niemand saß bisher so lange auf dem Thron wie die Monarchin. Das muss gefeiert werden. RTL widmet der Queen einen ganzen Thementag mit spannenden Dokus und Spezialsendungen.

Elizabeth II.- Ein Leben zwischen Herz und Krone Dokumentation • 02.06.2022 • 20:30 Uhr

Als die junge Elizabeth ihren Thron bestieg, ahnte sie noch nicht, was in den folgenden Jahren alles auf sie zukommen würde: der Brexit, Rassismusvorwürfe von Harry und Meghan samt Umzug nach USA, der Tod ihres Gatten Prinz Philip – von den Sexismus-Anschuldigungen gegen Sohn Andrew erst nicht zu reden. Doch die Queen hält durch. Bis an ihr Lebensende will sie regieren, so hat sie schließlich versprochen. Ob die monströsen Feierlichkeiten mit Horseguards-Parade, Pferderennen und großer Party im Buckingham-Palast abgehalten werden können, wie geplant, scheint allerdings eher fraglich. Es gehe der Queen nicht gut, wurde zuletzt immer häufiger vermeldet.

RTL ist bereits am 02. Juni, dem ersten Tag der in den Sommer verlegten Jubiläumsfeierlichkeiten, dabei. Bereits ab 10.00 Uhr ("Elizabeth II. – Privat, wie nie zuvor") startet der Sender mit Dokus und Spezialsendungen. Ab 11.00 Uhr kommentiert Frauke Ludowig vom Kölner Studio aus das Geschehen, wenn die Parade "Trooping the Colour" im Herzen Londons gestartet wird. Live vor Ort ist Adelsexperte Michael Begasse, der einen "besonderen Blick" auf die Mitglieder der Königsfamilie werfen will.

Insider packen über royale Skandale aus Nach einer Dokumentation über die Schwestern Elizabeth und Prinzessin Margaret um 15.00 Uhr kulminiert der Elizabeth-Day bei RTL um 20.15 Uhr mit der eigenproduzierten Dokumentation "Elizabeth II.- Ein Leben zwischen Herz und Krone". Frauke Ludowig führt durch das Leben der britischen Königin, die nach dem Tod ihres Vaters King George mit 25 Jahren den Thron bestieg. Die Kriegsjahre verbrachte sie mit ihren Eltern auf Schloss Windsor, es gab die üblichen Kalorienrationen wie für alle Briten, verriet später die Queen Mum.

Zusammen mit Schwester Margaret strickte sie Socken für die Soldaten und schwor als Kronprinzessin bereits mit 18, der Nation ihr "gesamtes künftiges Leben" zu widmen. Nach der Krönung am 02. Juni 1953 in der Westminster Abbey gelang es ihr später immer wieder, das Königshaus zwischen Tradition und Moderne durch allerlei Krisen zu steuern. "Nur die wenigsten wissen, was für unglaubliche Dramen sich hinter den Palastmauern abgespielt haben", unkt allerdings vor dem Thementag RTL. Ist da noch Unbekanntes im Busch?

In der Doku "Zerbrechen jetzt die Windsors? Insider packen aus" (22.05 Uhr) wird wieder einmal die Frage gestellt, wie viele Skandale die Windsors noch aushalten können. RTL kündigt Großes an: "Insider packen aus und bringen Geschichten ans Tageslicht, die der Öffentlichkeit bisher verborgen geblieben sind."

