Günther Jauch blamiert sich bei Kindergeld-Frage – und gewinnt gegen Welke

Ein Duell zweier Sportexperten: In der neuesten Folge von "Jauch gegen..." hat sich "Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch keinem geringeren als "Heute Show"-Frontmann Oliver Welke stellen müssen. Beide Kandidaten schenkten sich nichts. Und, wie sollte es anders sein, wenn zwei ehemalige Sportmoderatoren aufeinandertreffen, entschied das Duell am Ende ausgerechnet eine Sportfrage. Doch auch in einem anderen Bereich lieferten sich die Kontrahenten ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Sowohl Welke als auch Jauch sparten nicht an witzigen Sprüchen und Seitenhieben. "Der Welke soll heute verwelken", witzelte unter anderem Jauch auf Kosten seines Kontrahenten. Dieser ließ sich aber nicht beirren und überzeugte in der Show vor allem mit Beharrlichkeit und charmanter Selbstironie. "Lese die Fragen bitte etwas lauter vor, ich arbeite schließlich beim ZDF", scherzte Welke beispielsweise gegenüber Moderator Oliver Pocher. Und der gebürtige Bielefelder legte gleich mal wie die Feuerwehr los. Welke entschied die ersten Spiele, auch dank der prominenten Unterstützung von "Heute Show"-Kollege Olaf Schubert, Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Schauspieler Matthias Matschke , für sich. Der ZDF-Mann baute schnell einen kleinen Vorsprung gegenüber Jauch aus.

Jauch gibt Anekdote Preis

Bei der Frage "Alle zwei Monate erscheint welche Fachzeitschrift?" entschied sich Welke für das fiktive Werk "Backenbart" anstatt für die tatsächliche Zeitschrift "Blutalkohol". Jauch sprang sofort auf und drückte wie von der Tarantel gestochen auf seinen Knopf."Vor 40 Jahren...", holte das RTL-Urgestein sodann aus. "Wird Jauch etwa von einem Mode-Fauxpas aus seiner Jugend erzählen?" – "Trug er womöglich auch mal Bart?", werden sich einige Zuschauer gefragt haben. Leider nicht. Stattdessen hatte er die richtige Antwort parat. "...war ich in Harvard", fuhr er fort. An der berühmten Universität in Boston besuchte er damals einen Freund, erklärte Jauch. Zusammen schauten sie sich die Bibliothek der Einrichtung an. "Und dort lag tatsächlich ein Stapel der Fachzeitschrift 'Blutalkohol'". Punkt für Jauch, der langsam, aber sicher die Sendung zu seinen Gunsten drehte und allmählich die Punkteführung übernahm.