Sing meinen Song 2022: Welche Songs covern die Teilnehmer?

Auch 2022 dürfen sich Musik-Fans wieder auf eine Reihe Tauschkonzerte freuen. Die Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" geht bei VOX in die 9. Staffel. In der ersten Folge covern die anderen Teilnehmer Song von Clueso. Hier finden Sie alle Infos zu "Sing meinen Song":

Die Teilnehmer im Überblick:

Johannes Oerding (Gastgeber)

Clueso

Floor Jansen (Frontfrau "Nightwish")

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin ("SDP")

Lotte

Kelvin Jones

Elif

Welche Songs singen die Teilnehmer?

In jeder Folge steht ein Künstler im Mittelpunkt, dessen Songs die anderen Teilnehmer auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Am Ende der Folge entscheidet er oder sie, welche Coverversion ihm am besten gefallen hat.