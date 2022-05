Ende der elften Staffel

"Höhle der Löwen": Carsten Maschmeyer möchte Christian Lindner als Löwen aufnehmen

Die letzte Sendung der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" ist grade zu Ende gegangen und die Eindrücke der elften Staffel sind bei den Löwen noch frisch. Carsten Maschmeyer verrät im Interview, was ihn begeistert hat, aber auch, was enttäuscht hat und wen der Investor am liebsten in das Löwen-Rudel mitaufnehmen würde - FDP-Finanzminister Christian Lindner.

MEHR