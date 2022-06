Tribute von Panem 2023: Rachel Zegler spielt Hauptrolle im Prequel

2023 soll das "Tribute von Panem"-Prequel "Das Lied von Vogel und Schlange" in die Kinos kommen - nun wurde bekannt, dass "West Side Story"-Star Rachel Zegler die weibliche Hauptrolle spielen wird.

Das "Tribute von Panem"-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" ("Das Lied von Vogel und Schlange") hat seine Hauptdarstellerin gefunden: Rachel Zegler (21), bekannt aus Steven Spielbergs (75) "West Side Story".