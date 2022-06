"Armes KönigReich": Eine Nacht im Zeichen der Queen

Das ZDF widmet der Queen zu ihrem 70. Thronjubiläum eine ganze Themennacht. In gleich mehreren Dokus wird das turbulente Leben von Elizabeth II. näher beleuchtet. Die Monarchien gilt besonders in Krisenzeiten als ein Symbol für Verlässlichkeit und Sicherheit. Doch die Kluft zwischen Arm und Reich wächst auch im Königreich und damit die Unzufriedenheit. Wie soll es weitergehen, wenn die Menschen immer mehr mit den Privilegien der Krone hadern?

Am 3. Juni 2022 begeht Queen Elizabeth II. das Platin-Jubiläum ihrer Thronbesteigung. Doch die Feierlust vieler Britinnen und Briten dürfte trotz der geplanten Aktionen und dem zusätzlichen freien Tag gering ausfallen: Zwei Jahren Corona und der derzeitige Krieg in der Ukraine ließen die Preise für Nahrung, Gas und Strom vielerorts explodieren. Hinzukommen die Auswirkungen des Brexits, der weitaus weniger Vorteile für das britische Volk brachte, als von Premiere Boris Johnson angekündigt. Wie also soll es weitergehen, in dem Land, in dem Menschen mit den Privilegien der Krone hadern, während die Kluft zwischen Arm und Reich weiter wächst? Diese Frage stellt die ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann in "auslandsjournal – die doku: Armes KönigReich".