Sing meinen Song: Kelvin Jones und "die krasseste Predigt" des Abends

Und wer, wenn nicht Floor Jansen, könnte das Genre repräsentieren? Die Sängerin, die aus den Niederlanden stammt, stieß 2012 zu "Nightwish". Die Band, die vor 25 Jahren in Finnland gegründet wurde, schaut auf Shows in über 40 Ländern zurück und kann in Deutschland drei Nummer-1-Alben zählen.

Floor Jansen schwärmt von Elif

Mit "Fire" hat Floor Jansen nun ihren ersten Solo-Song veröffentlicht. Das Lied ist in der Corona-Pandemie entstanden und "ist eine Metapher dafür, was ich wieder will. Die richtige Welt", erklärte die 41-Jährige. Für Elif war schon vor ihrer Interpretation des Songs klar: "Ich hab' mich verliebt in diesen Song." Und das merkte dann vor allem Dag-Alexis Kopplin. "Es ist nicht nur deine Stimme, Elif, sondern auch, wie du dastehst, wie du dich bewegst, deine ganze Ausstrahlung. Du hast so viel Würde. Das ist so divenhaft", zeigte er sich begeistert. Und auch Floor Jansen meinte: "Du bist so eine Powerfrau!"