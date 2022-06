Trauer um "Trapper John, M.D."-Star Charles Siebert

Der Schauspieler konnte in seiner Karriere zudem einige Kinorollen ergattern, darunter Filme wie "The Other Side of Midnight" (1977), "Blue Sunshine" (1977), "... And Justice for All" (1979) oder "Eight Men Out" (1988). 1992 zog er ins Sonoma County im US-Bundesstaat Kalifornien und stand weiterhin auf den Bühnen in der Region und führte Regie. Er hinterlässt unter anderem seine zweite Ehefrau Kristine Leroux Siebert, Tochter Gillian und Sohn Christopher.