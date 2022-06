"Tatort": Vorbei mit vernuschelten Krimis durch verbesserte Tonqualität

Hörverbesserung zunächst auf den Dritten Programmen

Laut ZDF werden die bestehenden vier Tonoptionen Stereo, Dolby Digital, Audiodeskription, Originalton nun um eine fünfte erweitert. Der neue Service soll schon bald auch in den Live-Streams auf der ZDF-Website angeboten werden. Das Angebot muss dann am Endgerät oder am Video-Player ausgewählt werden. In den kommenden Monaten will die ARD die Option in ihren Dritten Programmen anbieten. Zu den Gemeinschaftsprogrammen gibt es noch keine Information.