"Schlag den Star": Jeannine Michaelsen und Charlotte Würdig treten an

Am Samstag stehen sich bei "Schlag den Star" zwei Moderatorinnen im Duell gegenüber. Doch nur Reden wird Charlotte Würdig und Jeannine Michaelsen nicht weiterhelfen. Die beiden Kontrahentinnen sind gut vorbereitet, fit und hochmotiviert. Vorab gab es eine klare Kampfansage von Charlotte Würdig an ihre Gegnerin. Wer wird sich den Gewinn von 100.000 Euro schnappen?

Das Moderatorinnen-Duo Charlotte Würdig (43) und Jeannine Michaelsen (40) tritt am Samstag (4. Juni) bei "Schlag den Star" gegeneinander an (20:15 Uhr, live auf ProSieben). Rapper Sidos (41) Ex-Frau Charlotte Würdig stellt vor der Show in einem Statement klar: "Jeannine, wenn ich mit dir fertig bin, findet dich nicht mal mehr Google." Michaelsen, die seit 2012 die Sendung "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" moderiert, verspricht dagegen "die besonderste und wahrscheinlich unterhaltsamste Ausgabe, die es geben wird".