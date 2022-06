Johnny Depp vs. Amber Heard: So lautet das Urteil der Geschworenen

Die Jury kam zu der einstimmigen Entscheidung, Depp habe bewiesen, dass Heard verleumderisch gehandelt hatte. Die Geschworenen legten fest, dass die Schauspielerin Schadenersatz in Höhe von insgesamt 15 Millionen Dollar an Depp zahlen solle. Heard wiederum wurde im Rahmen einer Gegenklage ein Schadenersatz in Höhe von zwei Millionen Dollar zugesprochen.

Johnny Depp war für die Verkündung nicht vor Ort in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia. Er befindet sich derzeit in Großbritannien, wo ihn zuletzt seine Ex-Freundin Kate Moss (48), die im Prozess per Videoschalte ausgesagt hatte, bei einem Konzert in London besucht hatte.