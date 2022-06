"Rosins Restaurants": TV-Koch will Imbiss seiner verstorbenen Mutter retten

Sternekoch Frank Rosin hilft seit 2009 in dem Kabel Eins-Format "Rosins Restaurants" in Schieflage gekommene Gastronomen mit neuen Speisekarten und Business-Plänen. In 150 abgedrehten Folgen gab es bereits so manche Höhen und Tiefen. Doch so emotional wie es zum Auftakt der neuen Staffel wird, wurde es noch nie für den TV-Koch. Der ehemalige Imbiss von Frank Rosins verstorbener Mutter ist in Not geraten und braucht seine Hilfe.

Rosins Restaurants – Ein Sternkoch räumt auf Doku-Soap • 02.06.2022 • 20:15 Uhr

Vier neue Folgen seines Restaurant-Help-Formates legt Frank Rosin in diesem Frühsommer vor. Sie werden an den kommenden Donnerstagen die Primetime seines Stammsenders Kabel Eins bereichern. Gleich zum Auftakt von "Rosins Restaurants – Ein Sternkoch räumt auf" dürfte dem Zwei-Sterne-Koch sein wohl emotionalster Einsatz bevorstehen: "Der Glückauf-Grill" in seiner Heimatstadt Dorsten, den seine Mutter Marlies Rosin vor etwa 40 Jahren eröffnet hatte, soll wiederbelebt und kernsaniert werden. Nachdem Rosins Mutter die Kultbude an eine Mitarbeiterin abgegeben hatte, ging es bergab – bis der Imbiss 2021 schließlich ganz schließen musste. Wird es Frank Rosin gelingen, den Erinnerungsort wieder auf Vordermann zu bringen?

Am 9. Juni stellt sich der Dorstener TV-Star dann einer zweite Aufgabe: "Die Pizzabäckerin" aus Hamburg hat Probleme. Nach einer Pausenwoche am 16. Juni wegen des Feiertags Fronleichnam geht es am 23. Juni mit dem "TC Sölderholz" in Dortmud weiter, ehe am 30. Juni das "Punto Latino" in Oberreifenberg / Hochtaunus die Staffel beschließt.

Einst als "Nachmacherformat" des ehemals sehr erfolgreichen RTL-Produkts "Rach, der Restauranttester" belächelt, hat das sogar in den Wiederholungen immer wieder stark eingeschaltete Kabel Eins-Programm längst ein eigenes Profil entwickelt. Am 24. November 2009 debütierte "Rosins Restaurants" bei Kabel Eins, seitdem kamen 18 Staffeln mit bis Ende 2021 insgesamt 139 Episoden zusammen. Im Vergleich: Christian Rach, ehemaliger RTL-Star, brachte es mit seinem Format "nur" auf 70 Episoden und acht Staffeln.

Rosins Restaurants – Ein Sternkoch räumt auf – Do. 02.06. – kabel eins: 20.15 Uhr