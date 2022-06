Prozess-Urteil: Amber Heard schuldig, Johnny Depp hat sein "Leben zurück"

Johnny Depp (58) hat sich nach der Verlesung des Urteils im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) zu Wort gemeldet. Der Hollywoodstar, der während der Verkündung nicht vor Ort in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia war, richtete emotionale Zeilen an seine zu diesem Zeitpunkt rund 20 Millionen Follower bei Instagram .

Von Beginn an sei es sein Ziel gewesen, "die Wahrheit aufzudecken", ganz egal wie das Ganze enden würde. "Die Wahrheit zu erzählen, war etwas, das ich meinen Kindern und allen, die in ihrer Unterstützung für mich standhaft waren, schuldig war", schreibt Depp weiter. Er habe nun seinen inneren Frieden darin gefunden, dies alles endlich geschafft zu haben. Innerhalb von weniger als zehn Minuten erreichte der Beitrag mehr als eine Million Likes.

Mehr zum Thema:

Die Geschworenen haben dem Schauspieler am 1. Juni in seinem Verleumdungsprozess zum Großteil Recht gegeben. Heard habe ihn verleumdet, weswegen sie 15 Million US-Dollar - umgerechnet etwa 14 Millionen Euro - Schadenersatz zahlen soll. Aber auch er habe Heard verleumdet. In weniger Punkten gab die Jury entsprechend der Ex-Frau des Hollywoodstars Recht, weshalb Depp Schadenersatz in Höhe von zwei Millionen Dollar - rund 1,9 Millionen Euro - entrichten soll.