"Zwischen Prunk und Panik: Die Gutshausretter": Sat.1 Gold-Show renoviert altes Schloss

Moderatorin Panagiota Petridou will mit ihrem Team aus Bruchbuden Traumschlösser machen. Dafür hat sie besondere und verwahrloste Anwesen ausgesucht und unterstützt die "Gutshausretter" bei der Renovierung. Dabei kommen so manche unerwartete Perlen zum Vorschein. Panagiota Petridou packt auch selbst mit an und erfährt die spannenden Geschichten der alten Gemäuer.

Der Traum vom Eigenheim: angesichts steigender Immobilienpreise ein Ziel, das für immer mehr Menschen in weiter Ferne liegt. Umso absurder erscheint der Wunsch, nicht nur ein eigenes Haus, sondern ein ganzes Schloss zu besitzen. In ihrem neuen Primetime-Format, "Zwischen Prunk und Panik – Die Gutshausretter", begleitet Moderatorin Panagiota Petridou nun Menschen, die im Begriff sind, sich Schlossherrin oder Schlossherr nennen zu dürfen – und dafür so einige Hürden in Kauf nehmen.