"Die Queen und ihre Premiers": Treffen hinter verschlossenen Türen

Streitigkeiten zwischen Maggie Thatcher und der Queen

Sie alle kamen Woche für Woche in den Londoner Palast, um die Queen über den derzeitigen Zustand ihres Landes zu informieren. Die zur Neutralität verpflichtete Regentin ist stets gut vorbereitet, hört aufmerksam zu und lenkt das Gespräch durch "gezielte Fragen", wie es in dem Film heißt, in die von ihr gewünschte Richtung. Doch natürlich läuft nicht jede Begegnung harmonisch ab: Insbesondere die Beziehung der heute 96-jährigen Monarchin zur etwa gleichalten als Eiserne Lady bekannten Thatcher soll von Zickereien bestimmt gewesen sein. Der einstige Labour-Chef Tony Blair (1997-2007) wiederum eckte durch seine Ratschläge an die Königin hinsichtlich ihres Umgangs mit dem Tod von Lady Di an.