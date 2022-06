"Blamieren oder Kassieren": Elton bekommt eigene TV-Show

3sat-Thema "Rätselhaftes Bauchgefühl"

"WissenHoch2": Das Spiel mit unserem Bewusstsein

Auf die innere Stimme zu hören - was bedeutet das? Moderator Gert Scobel geht bei "WissenHoch2" der Frage nach, wie sehr die Menschen im Alltag vom Bewusstsein und vom Unbewussten beeinflusst werden. Kognitionspsychologe Christian Stöcker klärt wissenschaftlich in der 3sat-Sendung auf, wie wir unsere Entscheidungen steuern und was nicht in unserer Hand liegt.

