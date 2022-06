"GoT"-Star Rose Leslie über Theo James: "Wir lieben einander"

Sie schwebt eigentlich im siebten Liebeshimmel mit Ehemann Kit Harrington! Schauspiel-Schönheit Rose Leslie lernte den "Jon Snow"-Darsteller am Set der Erfolgsserie "Game of Thrones" kennen und lieben. Was darauf folgte, gleicht einem Groschenroman, denn das Paar verlobte sich im Jahr 2017 nach fünf Jahren Beziehung und feierte kurz darauf im Sommer 2018 die romantische Hochzeit in Schottland. Mittlerweile wurde ihre Ehe sogar mit einem gemeinsamen Kind gekrönt. Doch jetzt zeigt sich Rose plötzlich innig und verliebt mit einem anderen Mann – wenn auch nur vor der Kamera.

Gemeinsam mit Schauspielkollege Theo James verkörpert sie in "The Time Traveler's Wife" (zu sehen auf Sky Atlantic & Ticket) ein Liebespaar. Privat haben sie sich zu platonischen Freunden entwickelt. Trotzdem gab Rose Leslie im Interview mit "prisma" offen zu: "Wir lieben einander. Wir konnten uns glücklich schätzen, dass wir vor Beginn der Dreharbeiten in New York fast vier Wochen Zeit hatten, um uns richtig kennenzulernen und gemeinsam zu proben. So konnten wir herausfinden, wie unser Gegenüber tickt, bevor wir in unsere Rollen schlüpfen mussten."

