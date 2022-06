Neuer "Doctor Strange"-Film kurz nach Kinostart schon bei Disney+ zu sehen

Schnell wie ein Superheld wird der Marvel-Hit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" in die Welt des Disney+-Angebots aufgenommen. Vor wenigen Wochen startete die Comic-Verfilmung mit großem Erfolg an den Kinokassen und nun steht der Streifen demnächst schon als Streaming-Möglichkeit bereit. Ab dem 22. Juni startet "Doctor Strange" bei Disney+.

450 Millionen Dollar am Startwochenende und 800.000 Zuschauer alleine in Deutschland: Der Kinostart von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Anfang Mai war für Marvel ein großer Erfolg. Mittlerweile steht die Comic-Verfilmung bei weltweiten Einnahmen von 880 Millionen Dollar an den Kinokassen, die Milliarde scheint greifbar.

Abtauchen in eine andere Welt Schon bald ist für Genrefans der Gang ins Lichtspielhaus aber gar nicht mehr nötig. Wie Disney am Freitag bekannt gab, startet der Film mit "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle schon am 22. Juni beim Streaminganbieter des Mäuschenkonzerns, Disney+.

Doctor Strange hatte bereits in "Spider-Man: No Way Home" (2021) einen großen Auftritt. Mit den Folgen hat er nun zu kämpfen, wenn er in das "Multiverse of Madness" abtaucht. In der Fortsetzung von "Doctor Strange" (2016) prallen unterschiedlichste Welten aufeinander – und in einer herrscht ein böser Doctor Strange. Die Hexe Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) nimmt ebenfalls eine tragende Rolle ein. Fans sollten deshalb die Serie "WandaVision" (Disney+) gesehen haben, um in all dem Chaos nicht den Überblick zu verlieren. Auch die Animationsserie "What if" gibt Hinweise.