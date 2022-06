Rock am Ring 2022: Übertragung im kostenlosen Livestream bei RTL+

Nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen sich Musik-Fans in diesem Jahr wieder auf einen abwechslungsreichen Festival-Sommer freuen. Auch "Rock am Ring" findet in diesem Jahr wieder statt – und wird live bei RTL+ übertragen.

"Rock am Ring" steigt vom 3. bis 5. Juni am Nürburgring. Headliner sind in diesem Jahr Green Day (Freitag), Muse (Samstag) und Volbeat (Sonntag). Weitere Top-Acts sind unter anderem die ESC-Sieger von 2021 Måneskin sowie Placebo, Marteria, die Beatsteaks, Jan Delay & Disko No. 1, The Offspring, Korn, Deftones und Scooter.