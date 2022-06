"Pop Around the Clock": Musiknacht mit Sarah Connor und Rita Ora

Am Samstag wird es musikalisch - 3sat zeigt unter dem Motto "Pop Around the Clock – Summer Edition" spektakuläre Live-Auftritte großer Stars wie von der HipHop-Kombo "Black Eyed Peas" oder Sängerin Sarah Connor. Besonders atemberaubend ist der Auftritt von Rita Ora - vor dem Pariser Eiffelturm liefert der Pop-Star eine spektakuläre Show. Ab 19 Uhr startet der vielfältige Musikabend.

Rita Ora: At the Eiffel Tower Konzert • 04.06.2022 • 20:00 Uhr

Die Stadt der Lichter und eines der berühmtesten Wahrzeichen der Welt: Spektakulärer könnte eine Konzertkulisse kaum sein. Im August des vergangenen Jahres trat der britische Popstar Rita Ora vor dem Eiffelturm auf, im Umfeld der "Paris Fashion Week 2021". Zu diesem Anlass durfte das passende Designer-Outfit der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin natürlich nicht fehlen.

"Das war ein denkwürdiges Ereignis, und ich musste mich schon mal kneifen", wird Rita Ora zitiert. Das von Beki Mari inszenierte Konzert in Frankreichs Hauptstadt zeigt 3sat unter dem Titel "Rita Ora: At the Eiffel Tower" als Erstausstrahlung. Es bildet das Herzstück des ersten von zwei musikalischen Abenden, die unter dem Motto "Pop around the Clock – Summer Edition" stehen.

Große Ehre für Rita Ora "An einem solch legendären Ort aufzutreten ist eine Ehre – und noch dazu in maßgeschneiderten Kostümen, das ist einfach traumhaft", beschreibt die Sängerin das Special, welches im September 2021 bereits online zu sehen war. Unter anderem gab die heute 31-Jährige ihre Hits "Anywhere", "Lonely Together" und "Let You Love Me" zum Besten.

Rita Oras Weg an die Pop-Spitze begann einst mit einem Signing bei US-Raplegende Jay-Z, 2012 stürmt sie mit "Ora" Platz eins der englischen Charts. Die im Kosovo geborene Sängerin positionierte sich im Februar 2022 gegen die Diskriminierung von Frauen in der Musikindustrie. "Unsere Stimmen zählen mehr denn je, und wir haben die Macht, das Bild zu verändern", erklärte die Britin gegenüber der Zeitschrift "Elle".

Bunter Musikabend mit Rap, Pop, Rock und HipHop Der 3sat-Abend im Zeichen der Musik startet bereits um 19 Uhr mit Sarah Connor und "Herz Kraft Werke – Live". Gezeigt wird ein Konzert der Pop-Sängerin in der Hamburger Barclaycard Arena vor mehr als 11.000 Fans, inszeniert für eine DVD-Produktion. Mit dem Rapper Casper (ab 0.15 Uhr) und dessen Auftritt in Berlin zum aktuellen Album "Alles war schön und nichts tat weh" findet ein weiterer deutscher Künstler Platz unter den internationalen Musikstars.

Unter anderem von der HipHop-Kombo Black Eyed Peas (ab 20.45 Uhr) sowie den Alternative-Rockern Kings of Leon (23.15 Uhr) gibt es ältere Auftritte von 2005 respektive 2009. Ein Konzert sticht heraus: Um 21.45 Uhr wird einer verstorbenen Musik-Größe gedacht: Im 2019 aufgezeichneten "Avicii: Tribute Concert – In Loving Memory of Tim Bergling" aus Stockholm nehmen Fans und Künstler Abschied von DJ und Produzent Avicii. Auch mit dabei: Rita Ora.

Rita Ora: At the Eiffel Tower – Sa. 04.06. – 3sat: 20.00 Uhr