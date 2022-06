Luna Schweiger präsentiert Freund Kevin Prinz von Anhalt

Vor Kurzem hat Luna Schweiger ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Nun zeigte sie sich mit Kevin Prinz von Anhalt bei einer Veranstaltung in Bonn.

Erst in der vergangenen Woche hat Luna Schweiger (25) ihre Beziehung mit dem Fußballer Kevin von Anhalt (28) bestätigt. Jetzt haben die Schauspielerin und der Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt (78) ihren ersten gemeinsamen Auftritt absolviert.

Zusammen kamen sie in abgestimmten schwarzen Outfits zu einer Veranstaltung in Bonn, bei der US-Star Billie Eilish (20) aufgetreten ist. Schweiger wählte eine Wide-Leg-Lederhose und eine schlichte Bluse. Kevin von Anhalt erschien in einem Ensemble aus Hemd, Hose und Lederjacket.