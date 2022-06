"Wer einmal stirbt dem glaubt man nicht": Kritik zum ARD-Film

Witwe Clara (Julia Koschitz) und Witwer Ulf (Heino Ferch) lernen sich in einer Selbsthilfegruppe kennen, beide haben grade ihre Partner verloren. Die beiden Trauernden verstehen sich ganz gut, doch bald kommen Zweifel am Tod ihrer Geliebten auf. Anscheinend kannten sich Claras Mann und Ulfs Frau sogar heimlich. Vielleicht leben die beiden also doch noch und haben ihren Tod nur vorgetäuscht? Die bissige Komödie um Leben, Liebe und Tod gibt es am Samstagabend in der ARD zu sehen.