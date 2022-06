"Everest – Ein Yeti will hoch hinaus": Rettung für das Wesen aus dem Himalaya

Der liebenswerte Yeti Everest macht es sich mit Yi (rechts), Peng (Mitte) und Jin (links) gemütlich. Fotoquelle: RTL / © 2019 UNIVERSAL STUDIOS and Shanghai Pearl Studio Film and Television Technology Co.

Der Yeti Everest ist ein großes, weißes Wollknäuel mit kindlichem Gemüt. Fotoquelle: RTL / © 2019 UNIVERSAL STUDIOS and Shanghai Pearl Studio Film and Television Technology Co.

Yi (vorne) und ihre Freunde stochern im Nebel. Fotoquelle: RTL / © 2019 UNIVERSAL STUDIOS and Shanghai Pearl Studio Film and Television Technology Co.

Während ihres Abenteuers müssen Yi (vorne), Jin (rechts), Yeti Everst und Peng (links) einige Schreckmomente überstehen. Fotoquelle: RTL / © 2019 UNIVERSAL STUDIOS and Shanghai Pearl Studio Film and Television Technology Co.

Auf ihrer Reise werden Yi und Everest zu dicken Freunden. Fotoquelle: RTL / © 2019 UNIVERSAL STUDIOS and Shanghai Pearl Studio Film and Television Technology Co.