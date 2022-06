"Kommissar Van der Valk": Wettlauf gegen die Zeit in Amsterdam

Bereits in den 70-ern und 90-ern begeisterte Barry Foster als Simon "Piet" Van der Valk in der britischen Krimiserie "Van der Valk". Seit 2020 gibt nun Mark Warren ("Hustle – Unehrlich währt am längsten") in einer Neuauflage den Kommissar – ebenso blond, ebenso zynisch, aber eben doch ganz anders als Fosters Ermittler. Denn der neue Van der Valk unterscheidet sich von seinem Vorgänger nicht nur in Liebesdingen: Warrens – nun alleinstehender – Charakter fällt deutlich stiller und eigenbrötlerischer aus, was seinem Dasein als Charmeur und Frauenmagnet freilich keinen Abbruch tut.