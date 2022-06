"Tatort: Das kalte Haus" – Kritik: Was geschah mit Frau Fischer?

Anne Zohra Berrached, die diesen "Tatort" inszenierte und mit Christoph Busche ("Tatort: Rettung so nah", ebenfalls aus Dresden) das Drehbuch verfasste, ist nicht "irgendeine" Regisseurin, sondern eine der spannendsten jüngeren Filmemacherinnen Deutschlands. Ihr fantastisches Schwangerschaftsdrama "24 Wochen" mit Julia Jentsch und Bjarne Mädel lief bei der Berlinale und war 2017 für vier deutsche Filmpreise nominiert. Doch auch beim "Tatort" hat die Thüringerin mit algerischen Wurzeln schon Spuren hinterlassen. "Der Fall Holdt", ebenfalls von 2017, ist der wohl beste Charlotte Lindholm-"Tatort" überhaupt, und auch da ging es – nach einem wahren Fall – um einen Mann, der des Mordes an seiner verschwundenen Frau verdächtigt wurde.

Der von Theatermime Christian Bayer verkörperte Verdächtige wirkt im "Tatort" manchmal wie ein Schauspieler, der einen seltsamen Verdächtigen spielt – dies aber sehr bewusst. Die Theatralik seines Handelns, seiner Liebe und Worte wird von eigenen Kommentaren aus dem Off begleitet, so als würde man einer ambitionierten Bühnenvorstellung folgen. Die Art der Inszenierung führt zu einer bisweilen seltsamen Stimmung rund um die Hauptfigurfigur. Hinzukommt ein seltsamer Schauplatz, der an eine altdeutsche Gruselversion von Michael Jacksons Neverland-Ranch erinnert. Auch im Spielparadies des "King of Pop" soll es ja, wie die Geschichte hervorbrachte, durchaus gruselige Ereignisse gegeben zu haben.