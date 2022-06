"Alexei Nawalny": Vergiftet, verhaftet und unerschütterlich

Daniel Roher, 1993 in Toronto geboren, hatte sich zuvor mit einer Musik-Doku über The Band einen Namen gemacht. "Nawalny" ist nun der große Coup in seiner noch jungen Filmemacher-Karriere, wenngleich man beim Zuschauen nie den Verdacht loswird, dass nicht der Regisseur Regie führt, sondern der Porträtierte selbst. Nawalny sei kein gewöhnlicher Politiker, sondern auch YouTube- und TikTok-Star mit Millionenreichweite sowie dem Selbstverständnis nach mindestens halber Journalist. Das mache es in der Berichterstattung nicht einfacher, heißt es von einem involvierten Reporter in der Doku. Man kann schwer bestreiten, dass der Film an einer Legende strickt. Was nicht heißt, dass irgendetwas an ihm zweifelhaft wäre.