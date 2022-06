Jauch gegen Lichter: TV-Koch patzt bei Essens-Fragen – und gewinnt

Das Duell "Jauch gegen Lichter" endet für Lichter mit einem Sieg in letzter Sekunde und einem eingerenkten Nacken für Moderator Oliver Pocher.

Mit seiner rheinischen Eigenart unterhält Horst Lichter schon lange das Land. In der Trödel-Show "Bares für Rares" sorgt er seit 2013 für den "Schnack" mit den Kandidaten, den Humor in der Sendung und für gute Quoten im ZDF. Bei nun fast einem Jahrzehnt der Antiquitätensendung mit Lichter haben viele wohl vergessen, dass dieser sich damals eigentlich als Fernsehkoch einen Namen machte.

Die erste Frage im Duell gegen Jauch: "Welcher Frischkäse gehört traditionell in ein Tiramisu?", sollte der ausgebildete Koch zwar wissen, tut er aber nicht. Ebenfalls hätte er nicht gedacht, dass in New York auch nur ein einziges Restaurant mit einem Michelin-Stern existiert. Tatsächlich sind es circa 65. "Essen ist nicht deine Stärke" witzelt Moderator Oliver Pocher in Richtung Fernsehkoch Lichter. Die Kochszene liegt ja auch schon etwas hinter ihm.

Dafür kann der Koch und Entertainer mit einem anderen Talent glänzen. "Ich kann mir Schwachsinn gut merken", sagt Lichter stolz, als ihm sein Halbwissen die richtige Antwort auf die Frage zu einem Unglück im Juli 1184 schenkt. Auch Jauch überrascht mit einem Spartenwissen, was allerdings nichts mit Halbwissen zu tun hat. Stattdessen kann der "Wer wird Millionär"-Moderator alle neuen Portopreise der Post zum Januar 2022 nennen – und zwar die exakte Erhöhung für Standardbrief, Maxibrief, Großbrief und Postkarte. Jauch erklärt, warum: "Ich schreibe sehr viel".

Da Günther Jauch die letzte Sendung als Sieger verließ, bringt der Gast Horst Lichter drei Teammitglieder in die Show mit. Als erstes holt er seinen Freund und "Bares für Rares"-Kollege Sven Deutschmanek zur Hilfe. Als zweites zeigt die Schauspielerin Bettina Zimmermann ihr Quiz-Wissen. Lichters dritter Gast: Schauspieler und Gatte von Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger. Als dieser an seiner Seite steht, sorgt Lichter für einen kurzen, rührenden Moment im Studio. "Manche Leute haben eine Mietwohnung in meinem Herzen. Kai hat bei mir im Herzen eine Eigentumswohnung. Ich liebe ihn. Meine Frau war lange eifersüchtig", so der Rheinländer.

Als Quiz-Team scheinen die beiden jedoch weniger gut zu funktionieren. Die Techniken "Effleurage", "Friktion" und "Vibration" ordnen sie der Zahnreinigung zu. Dass sie zu den Massage-Praktiken gehören, demonstriert ein professioneller Masseur im Studio. Günther Jauch stellt sich als Testperson zur Verfügung und wird das ein oder andere Mal gebeten, die Zähne zusammen zu beißen. Moderator Oliver Pocher ist neugierig geworden und nutzt die Gelegenheit für sich aus. "Renken Sie auch ein?", möchte er vom Profi-Masseur wissen. Als dieser die Frage mit "Ja" beantwortet, vertraut Pocher seinen Nacken dem Mann mit den starken Händen an. "Hatten Sie kürzlich einen Unfall oder ähnliches?", fragt er Pocher. "Also ich habe letztens so eine Ohrfeige erzielt..."