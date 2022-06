"Bauer sucht Frau": doppelter Nachwuchs in Namibia

So kommt es zu einem Wiedersehen mit gleich zwei Paaren: Gerald und Anna sowie Jörn und seine Oliwia leben glücklich in Namibia. Doch neben der Arbeit auf ihren Höfen gibt es jetzt ganz neue Herausforderungen. Gerald und Anna sind seit vergangenem Jahr stolze Eltern des kleinen Leons.

Bei Jörn und Oliwia sorgt der gerade mal neunmonatige Bruno für Glücksgefühle, hält den familiären Betrieb aber auch ganz schön auf Trab. Was beide jungen Familien eint: Sie müssen ihre Kinder in einer der bevölkerungsärmsten und trockensten Regionen der Welt großziehen. Was in Europa erwartbarer Familien-Standard ist, kann im südwestlichen Afrika nicht vorausgesetzt werden.