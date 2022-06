Tatort aus Hamburg: Julia Grosz ermittelt allein

Wir erinnern uns: Im letzten Fall von Falke und Grosz ermittelte die männliche Hälfte des Duos auf eigene Faust in einem Elite-Internat. Nun ist Julia Grosz (Franziska Weisz) an der "Solo"-Reihe und begibt sich ins linksextreme Milieu rund um die berüchtigte "Rote Flora" in Hamburg.