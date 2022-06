Die Pembrokeshire Morde: Kritik zur Mini-Serie im ZDF

Ein Serienmörder in Wales wird mehr als zwei Jahrzehnte nach seinen ersten Taten überführt. Die Mini-Serie "The Pembrokeshire Murders", die nun im ZDF gezeigt wird, beruht auf einem wahren Fall.

Die Pembrokeshire Morde Krimi-Miniserie • 06.06.2022 • 22:00 Uhr

In der britischen Mini-Serie "The Pembrokeshire Murders" kommen zwei Dinge zusammen, welche die Aufmerksamkeit des Publikums "triggern": Der ruhig erzählte Krimi um einen walisischen Polizei-Detective (Luke Evans), der Jahrzehnte nach dessen ersten Taten einen Serienkiller überführt, ist sowohl "true crime" wie auch ein faszinierender "cold case", der aufgrund neuer Methoden wie DNA-Analyse mehr als 20 Jahre später gelöst werden konnte.

Zwei ungelöste Doppelmorde erschütterten Wales in den 80er- und 90er-Jahren. 2006 rollt Steve Wilkins (Evans) die Fälle erneut auf. Er vermutet hinter dem Täter einen Serienkiller. Als Hauptverdächtiger gerät John Cooper (Keith Allen) in den Fokus. Der Mann steht kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis, in das er wegen kleinerer Delikte wie Einbrüchen geriet. Über drei Episoden, die das ZDF in deutscher Free TV-Premiere am Stück zeigt, liefern sich die Schauspieler Luke Evans und Keith Allen, übrigens beide gebürtige Waliser, ein Duell auf Augenhöhe.

2006 beginnt DCS Steve Wilkins (Evans) seiner Ermittlungsarbeit. Gerade ist er von London nach Wales zurückgekehrt: in den Süden, an die berühmte Steilküste von Pembrokeshire. Er ist geschieden, hat aber ein gutes Verhältnis zu seinen fast erwachsenen Kindern Jack und Amy. Die "true crime"-Verfilmung des britischen Senders ITV war in ihrer Heimat ein wahrer Straßenfeger: Zehn Millionen Menschen schalteten 2020 das Programm ein. Auch die Kritik lobte das Stück überwiegend, vor allem die ruhige, aber präzise Erzählweise – auch die schauspielerische Leistung der Hauptdarsteller Luke Evans und Keith Allen.

Luke Evans kennt man aus der "Fast & Furious"-Reihe, der "Hobbit"-Trilogie oder der Disney-Real-Verfilmung von "Die Schöne und das Biest". Gegenspieler Keith Allen ist in Großbritannien ebenfalls seit langem ein gefragter Darsteller – und er hat zwei berühmte Kinder: Tochter Lily Allen ist Popstar und Sohn Alfie, ebenfalls Schauspieler, verkörperte Theon Greyjoy in "Game of Thrones".

Die Pembrokeshire Morde – Mo. 06.06. – ZDF: 22.00 Uhr