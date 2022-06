2. Staffel "Mysterium": vier Jugendliche, eine Parallelwelt

Die erste Staffel der Serie endete, als Luca das Portal zur Parallelwelt öffnete und dort auf Leonie (Lea Drinda) traf. Nun versucht er Hilfe für die verlorenen Seelen zu holen – doch keiner glaubt ihm. Zudem müssen sich die Jugendlichen einem gefährlichen Widersacher stellen: Erich Schmidt wird von Marc Hosemann gespielt. "Der Genre-Mix gefällt mir. Den habe ich so noch nie gesehen", schwärmt der Schauspieler über die Serie. Auch für Elif-Darstellerin Safinaz Sattar ist "Mysterium" etwas Außergewöhnliches: "Das Besondere für mich ist, dass die Serie in einer magischen Welt spielt, in einer Parallelwelt. Die Charaktere lernen sich in einem komplett anderen Kontext kennen, weil es nichts anderes gibt als sie selbst in dieser Welt. Sie sind dazu gezwungen, sich ganz anders mit sich selbst und einander auseinanderzusetzen."