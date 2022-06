"Da kommst Du nie drauf!": Kuriose Fragen aus dem Leben

Über die Verrücktheiten des Alltagslebens wird am Mittwochabend in der ZDF-Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" gerätselt. Moderator Johannes B. Kerner bringt mit seinem Team einiges kurioses und erstaunliches zum Vorschein. Schauspielerin Simone Thomalla, Anneke Kim Sarnau und Christoph Maria Herbst sind zu Gast und werden versuchen auf die richtigen Lösungen zu kommen.

"Da kommst Du nie drauf!" ist ein Ausruf, der sich auch in vielen Freundes- und Verwandten-Runden immer wieder zum Einsatz kommt. Die gleichnamige ZDF-Quizshow-Reihe setzt auf das Überraschungsprinzip und auf den kuriosen Irrsinn, der sich im Alltagsleben versteckt und der nur von aufmerksamen Beobachtern freigelegt werden kann.

Johannes B. Kerner auf der Suche nach Rätseln

Moderator Johannes B. Kerner hat selbst sichtlich Spaß an der Reihe und bringt sich auch im inhaltlichen Rahmenprogramm tatkräftig ein. Auch diesmal war er im Vorfeld der Sendung mit einem Kamerateam im Land unterwegs, um witzige Einspielfilme zu produzieren. Was er aufgespürt hat, geht dann als Frage an die Quizkandidaten, zu denen diesmal unter anderem Simone Thomalla, Christoph Maria Herbst und Anneke Kim Sarnau zählen.