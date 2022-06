"Mission Trinkwasser": Wie retten wir uns vor der Austrocknung?

Die Situation ist alarmierend - durch die Folgen des Klimawandels werden natürliche Wasserspeicher auch in unmittelbare Nähe, in Zentraleuropa immer knapper und der Schwund nimmt weiter zu. Wie können wir unser Wasser retten? Die Trinkwasserversorgung und die Zukunft der Ozeane sind die zentralen Themen in einer langen ZDF-Doku-Nacht und bietet spannende neue Erkenntnisse.

Mission Trinkwasser Dokumentation • 09.06.2022 • 00:45 Uhr

Es ist leider nicht so, dass es der Menschheit an akuten Problemen mangeln würde. Die Folgen des Klimawandels drohten zuletzt angesichts der aktuellen Weltkrisen fast wieder in den Hintergrund zu geraten. Dabei verschärfen sich die Probleme, vor allem bei der Trinkwasserversorgung der Zukunft, mit jedem Tag. Die alarmierende neue ZDF-Dokumentation "Mission Trinkwasser" zeigt auf, wie mitten in Europa, in unmittelbarer Nähe die Frischwasser-Reserven schrumpfen.

Dafür geht die Erkundungsfahrt auf rasant abschmelzende Alpengletscher, sie folgt dem Lauf der großen Flüsse und erkundet die norddeutschen Moorlandschaften, die immer öfter von Meerwasser unterspült werden. Es drängt sich die bange Frage auf: Wie retten wir unser Wasser?

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wie haben sich Inka-Kulturen mit Wasser versorgt? Antworten könnten teilweise fast vergessene Erkenntnisse der Vorfahren liefern. So erfährt man in der spannend aufbereiteten Dokumentation unter anderem, wie die Vor-Inka-Kulturen die in einer Wüstengegend gelegene Hauptstadt Lima vor dem Durst-Kollaps bewahrten. Außerdem begleiten die Filmemacher Pia Schädel und Hannes Schuler das moderne Forschungsschiff "Sonne", das bislang unbekannte Süßwasserquelle ungeahnten Ausmaßes in den Weltmeeren erforscht.

"Die lange Nacht der Ozeane" im ZDF zeigt sechs weitere Dokumentationen direkt im Anschluss. Um 1.30 Uhr schließt sich der Themenabend-Beitrag "Terra X – Ein perfekter Planet" an, der Ozeane als die größten Ökosysteme der Erde würdigt. Ab 2.15 Uhr richtet die Doku "planet e.: Wenn das Meer schwitzt" den Blick auf den bedrohlichen Klimawandel, der sich auch unter der Wasseroberfläche abspielt. Um 2.45 Uhr geht es mit der Dokumentation "planet e.: Klimarisiko Meer – Wenn die Flut kommt" weiter. Auch darin geht es um die zerstörerische Wirkung der Meereserwärmung.

Der Beitrag "plan b: Für Meer Zukunft" möchte ab 3.15 Uhr mit positiven Lösungsansätzen der Frage nachgehen, wie sich die Ozeane besser schützen lassen. Ähnlich gelagert ist ab 3.45 Uhr die Doku "plan b: Retter der Ozeane", die Menschen vorstellt, die Plastik aus den Weltmeeren fischen. Ihren Abschluss findet die lange Nacht dann um 4.15 Uhr mit "Steigende Pegel – Wenn das Wasser kommt".

Mission Trinkwasser – Mi. 08.06. – ZDF: 00.45 Uhr