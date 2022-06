"Scream 6" ohne Neve Campbell - zu wenig Geld angeboten

Neue Serie auf Disney+

"Wer ist "Ms. Marvel?": Superheldin bekommt eigene Serie

Am 8. Juni ist es endlich so weit - das Marvel-Universum bekommt eine neue Superheldin. "Ms. Marvel" tritt ihren Einsatz auf dem Streamingdienst Disney+ an. Im Mittelpunkt steht Kamala Khan, die als muslimisch-amerikanische Teenagerin in Jersey City aufwächst. Kamala hat einige Herausforderungen zu überstehen und lernt, mit ihren Kräften umzugehen. Lesen Sie hier alles Wichtige über das neue Serien-Highlight.

