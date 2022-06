Matthew McConaughey fordert härtere Waffengesetze im Weißen Haus

Emotionale Worte von Matthew McConaughey im Weißen Haus. Nach den schrecklichen Schießereien und Amokläufen mit mehreren Toten, rief der Schauspieler eindringlich zu schärferen Waffengesetzen in den USA auf. "Waffengesetze, die es den bösen Typen nicht so leicht machen, diese verdammten Waffen zu bekommen", forderte Matthew McConaughey, der selbst Waffenbesitzer ist.

Vor zwei Wochen hat ein 18-jähriger Schütze an einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen – ein Amoklauf, der die USA einmal mehr erschütterte. Matthew McConaughey wurde in ebenjenem Uvalde geboren und warb bei einem Besuch im Weißen Haus mit einem ebenso eindringlichen wie emotionalen Statement für eine Reform des US-Waffenrechts. Verantwortungsvolle Waffenbesitzer wie er seien es leid, dass "ein paar gestörte Individuen" das in der Verfassung verankerte Recht auf Waffenbesitz missbrauchen würden, erklärte der Hollywoodstar.