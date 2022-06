"Eine harte Tour": Wandern kann Beziehungskrisen auslösen

Eigentlich sollte es eine spaßige, gemeinsame Bergtour der Mittvierziger-Freunden werden. Doch Clemens ( Benjamin Sadler ) stirbt unerwartet, bevor die Reise losgeht. Die Truppe begibt sich ohne ihren Kumpel auf die geplante Wanderung. Doch entspannt wird dieser Ausflug bestimmt nicht, unerwartete Beziehungskrisen tun sich plötzlich auf. Eine starke Besetzung und gute Dialoge machen den Film "Eine harte Tour" am Mittwoch in der ARD sehenswert.

Eben noch saß Clemens (Benjamin Sadler) mit den alten Freunden und seiner neuen, deutlich jüngeren Frau Alexa (Anna Unterberger) beim feucht-fröhlichen Planungsabend für die gemeinsame Bergtour. Doch in der Nacht erliegt er einem Herzinfarkt. Alle sind schockiert. Clemens zu Ehren soll die Tour aber dennoch stattfinden. In einer Gipfelkapelle auf dem Dach der südtiroler Alpen, dort wo schon ein Bild von Clemens' Großvater hängt, will man auch ein Bild des frühverstorbenen Enkels platzieren. Die Frage ist nur: Wer kommt mit auf diese Tour? Clemens' neue Frau Alexa, an die man sich eher gewöhnt hat, als dass man sie schätzte? Oder doch besser Corinna (Juliane Köhler), mit der Clemens gemeinsam seine Erfolgsfirma aufgebaut hatte und die den alten Freunden deutlich nähersteht? Das Erste zeigt die Tragikomödie, die zur Erstausstrahlung 2020 rund 4,74 Millionen Zuschauer lockte, nun als Wiederholung.