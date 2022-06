Angela Merkels erster großer Auftritt nach Amtsende im TV

Die Erholung, nach der langen Amtszeit von 16 Jahren, scheint Angela Merkel (67) gut bekommen zu haben. Zumindest wirkte die Altkanzlerin bei ihrem ersten großen TV-Auftritt seit Amtsende gut gelaunt und plauderte sogar über private Themen. So hat sich Angela Merkel auf ihren Ruhestand gefreut und sich für diese Zeit einige Dinge vorgenommen - zum Beispiel mehr Sport und neue Hörbücher entdecken.

Nach ihrem Amtsende wurde es zunächst ruhig um Angela Merkel. "Heute geht es mir persönlich sehr gut", erklärte Merkel nun. Die Altkanzlerin absolvierte ihren ersten großen TV-Auftritt nach Ende ihrer Zeit als Kanzlerin. Sie sprach nicht nur über herausfordernde und ernste aktuelle Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine, sondern auch über den Regierungsübergang und darüber, wie sie die ersten Monate nach der Kanzlerschaft erlebt habe.

Die Vorkommnisse seien bedrückend, in die aktuelle Regierung habe sie aber "volles Vertrauen". Auch der Übergang zu ihrem Nachfolger Olaf Scholz (63) sei gut verlaufen. Zu vereinzelten Scherzen aufgelegt und grundsätzlich sichtlich gut gelaunt erzählte Merkel, dass sie fünf Wochen an der Ostsee verbracht hatte.

Merkel war alleine an die Ostsee gefahren, es sei ihr "erstaunlicherweise" nicht langweilig geworden. Sie habe die Tage "gut rumbekommen". Vielleicht höre sich dies "komisch" an, zuvor war sie aber gut 30 Jahre lang in der Politik und musste einen Termin nach dem anderen absolvieren. Die ehemalige Kanzlerin sei "sehr, sehr froh" gewesen "und glaube seitdem, dass ich mit diesem neuen Lebensabschnitt sehr gut zurechtkomme - und auch sehr glücklich sein kann".