"Top Gun: Maverick" ohne gültige Rechte veröffentlicht?

Die neue Flieger-Action "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise in der Hauptrolle ist an den Kinokassen ein voller Erfolg. Der Blockbuster der Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures wurde aber offenbar ohne gültige Rechte veröffentlicht. Das wird zumindest in einer am Montag eingereichten Klage behauptet, die dem US-Sender CNN vorliegt.