"Jurassic Park"-Star Sam Neill im Interview - "wir sind barsche, ältere Männer"

Mit der Rolle des Dr. Alan Grant gibt es in dem neuen Film "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" ein Wiedersehen mit Sam Neill (74). Im Interview spricht der Schauspieler über sein Verhältnis zu seinen Kollegen Laura Dern und Jeff Goldblum und verrät, wie viel Ähnlichkeit er in Wirklichkeit mit seiner Filmfigur Dr. Alan Grant hat.

1993 lockten Sam Neill, Laura Dern (55) und Jeff Goldblum (69) als Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm mehrere Millionen Menschen weltweit in die Kinos: Es war der Beginn der "Jurassic Park"-Reihe. 2022 feiert das Trio nun ein Comeback auf der großen Leinwand. Die drei Paläontologen treffen in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" erneut aufeinander. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Sam Neill über die Dreharbeiten inmitten der Corona-Pandemie und gerät über seine Co-Stars regelrecht ins Schwärmen.